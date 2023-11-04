حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وفي هذا الصدد شن حي العجمي برئاسة هدي أبوكليلة، حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، حيث تمت إزالة سقف خرساني بالدور الأرضي بشاطئ النخيل، وكذلك إزالة حوائط روف بدون سقف بشارع نادي الضباط، فضلًا عن إزالة حوائط داخل محل بشاطئ النخيل، كما تمت إزالة عقار مكون من ثلاثة أدوار بشارع الحنفية البيطاش، بالإضافة إلى إزالة أسوار وحجرتين داخل أرض بشارع نادي الجمارك وإزالة روف بمنطقة أبوتلات قبلي، كما تمت إزالة أسوار و2 بوابة خرسانية بمنطقة أم زغيو، وإزالة الدور الرابع بأحد العقارات بشارع الحنفية، فضلًا عن إزالة الدور الثالت علوي بأحد العقارات بشارع الحنفية وإزالة سور فيلا مخالف بشارع الروضة الخضراء، وأيضا إزالة سور بوابة خرسانية بشارع خير الله وإزالة أسوار قطعة أرض بوصلة أم زغيو.

إزالة 22 مخالفة بناء بدون ترخيص بحي شرق

وقاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، حملة إزالة مكبرة تمت خلالها إزالة 22 مخالفة بناء بدون ترخيص وتعديات على أراض زراعية مقامة على مساحة 4 آلاف متر، من بينها 3 جمالونات و4 متغيرات مكانية بالطريق الدائري وأبيس الثانية.

وشهد حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مُكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بعزبة حوض 10، حيث تمت إزالة مبني مخالف علي مساحة 100م وإزالة مبني أرضي علي مساحة 130م بعزبة جون.

وقام حى وسط برئاسة عزة سعد، حملة مُكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف بقرية أبيس 8 تتمثل في إزالة 150م حوائط من الطوب الأبيض علي مساحة 150م وإزالة أعمدة بمبنى غير مكتمل علي مساحة 150م، فضلًا عن إزالة سملات خرسانية علي مساحة 350م بالإضافة إلى إزالة حوائط خرسانية بأمتداد 150م.

إزالة 10 متغيرات مكانية بريف المنتزه

كما نفذ حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مُكبرة تمكنت من إزالة 10 متغيرات مكانية بحوض صبحي البحيري والتوفيقيه وخورشيد، كما تمت إزالة حالتي تعد علي 4 قراريط من الأراضي الزراعية.

وواصل حى العامرية أول برئاسة السيد موسي، حملاته لإزالة أعمال البناء المخالف، حيث تمت إزالة أعمال بناء مخالفة لأسوار من الطوب الأبيض بمنطقة مساكن الحرية، فضلًا عن إيقاف أعمال بناء دور أول علوى بدون ترخيص بشارع جراج السني.

بينما شن حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفه، حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال مخالفة وإزالة سقف خرساني، والتحفظ على مواد البناء بأحد العقارات بمنطقة اللبان.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة؛ لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.