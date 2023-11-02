الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: زراعة 260 ألف شجرة بالأحياء منذ بداية المبادرة الرئاسية

مبادرة زراعة 100مليون
مبادرة زراعة 100مليون شجرة بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم زراعة نحو 260 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة  100 مليون شجرة"، وحتى الآن، مؤكدًا أن المحافظة تسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء بجميع أحياء الإسكندرية، والتي تعمل على تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الإحتباس الحراري للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

رفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة

ووجه "الشريف"، الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة، وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

ومن جهته؛ أشار محمد الحلواني، مدير عام الحدائق المركزية بالمحافظة، إلى أنه خلال الأسبوع الـ63 من المبادرة الرئاسية تم زراعة 1310 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة، في 5 أحياء وهى (العامرية أول - شرق – وسط – مركز ومدينة برج العرب – الجمرك).

استمرار مبادرة خفض أسعار السلع 

وكان قد أكد محافظ الإسكندرية، أمس، على  استمرار تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية بالمنافذ المتاح بها المبادرة البالغ عددها 231 منفذًا، موضحًا أنه جارٍ العمل على زيادة أعداد المنافذ المشاركة بالمبادرة.
هذا وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لكافة المحاولات الاحتكارية للتجار في حجب السلع الأساسية عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية، وأسعار مخفضة، مؤكدًا أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الأحياء بالتعاون مع مديرية التموين.

محافظ الإسكندرية 260 ألف شجرة أحياء الإسكندرية المسطحات الخضراء رفع كفاءة الميادين

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