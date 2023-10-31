محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الثلاثاء، المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وثمن اللواء محمد الشريف، الدور القوي والمتميز الذي تقوم به هيئة النيابة الإدارية أحد صروح العدالة فى مصر، كما توجه بالشكر للقضاة ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة ومحاربة الفساد.

وخلال اللقاء، أكد الشريف حرص محافظة الإسكندرية على تقديم كامل الدعم والتعاون مع هيئة النيابة الإدارية على جميع الأصعدة، مضيفًا أننا جميعا نعمل من أجل المصلحة العامة، ومكافحة جميع أشكال الفساد الإداري، والحفاظ على احترام القانون، وترسيخ هيبة الدولة فى كافة القطاعات.

جاء ذلك في حضور كلٍ من المستشار عبدالناصر خطاب، والمستشار عبدالحليم محمود، والمستشار أحمد عبداللطيف، والمستشار عبدالله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبوضيف باشا- الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبدالبديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، ولفيفُ من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية.

وشهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم توقيع اتفاقية تعاون بينها وبين هيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأعرب الدكتور زايد عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة قضائية تعتبر أحد أركان الدولة الأساسية، مؤكدًا أن الدولة لا تستطيع أن تعمل وتستمر وتتخذ أي قرارات صائبة ومستقيمة وأخلاقية وعادلة إلا إذا استندت إلي قانون.

وأضاف أن كل المؤسسات في الدولة تدار من خلال قانون إداري والجميع يعلم مدي تعقيدات هذا القانون وتفاصيله لذلك لا يمكن لأي مؤسسة أن تستغني عن الاستشارات والخدمات التي يمكن أن تقدمها النيابة الإدارية.