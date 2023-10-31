الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ثقافة الإسكندرية" تختتم احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

استضاف بيت ثقافة 26 يوليو بالإسكندرية الشاعر محمود الفحام في لقاء أدبي ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المقامة للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر وأدار اللقاء الشاعر جابر بسيوني.

محمود الفحام يكشف اهم الأعمال الأدبية التي تناولت ذكرى النصر

وروى خلال اللقاء "الفحام"  دوره حينما كان ضابطا برتبة رقيب في الجبهة المصرية، ومشاركته في العبور وتحقيق النصر.

كما تحدث عن تفاصيل معركة الميدان مشيدا ببراعة الجيش المصري من حيث التنظيم والتسليح والبسالة لإلحاق الهزيمة بالعدو. 

كما تحدث أيضا عن أهم الأعمال الأدبية التي تناولت ذكرى النصر ومنها رواية "الرصاصة لا تزال في جيبي" لإحسان عبد القدوس و"حكايات الغريب" لجمال الغيطاني.

واختتم حديثه بذكر بعض أعماله الشعرية التي استلهمها من روح الميدان ومنها قصيدتي "نصر أكتوبر" و"الشهيد".

أثر النصر علي المجتمع المصري

وخلال اللقاء الذي أقيم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، تحدث الشاعر جابر بسيوني عن أثر النصر على المجتمع المصري، حيث عودة الانتماء والعزة والكرامة إلى الشعب بعد هزيمة ١٩٦٧، موضحا مدى ذلك التأثير على الأدب المصري.

واختتم اللقاء الذي أقيم بالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة عبده الزراع، والتابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، بمناقشة القصيدة التي كتبها الشاعر صلاح عبد الصبور إلى أول جندي رفع العلم المصري على أرض الوطن بعد العبور.

ثم توالت المداخلات التي أثرت اللقاء بحضور د.منال يمني مدير الشئون الثقافية ونخبة من شعراء الثغر من أبرزهم د. ليلى محمد، محمد محمود، أنور محمد، عزت التهامي، أحمد محمد، ممدوح العيسوي، حمدي أحمد، وأحمد عواد.

على جانب آخر، يشهد الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية ببورسعيد، ضمن مشروع "أهل مصر" المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، عددا من الورش الفنية والأدبية المتنوعة التي تقدمها  الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار" يهمنا الإنسان حتى 3 نوڤمبر المقبل.

الشاعر محمود الفحام الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد الرصاصة لا تزال في جيبي حكايات الغريب

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