الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين حزب مصر الحديثة بأسوان: قرارات الرئيس السيسى بشأن فلسطين أثبتت أن مصر قلب العالم

رئيس حزب مصر الحديثة
رئيس حزب مصر الحديثة بأسوان

قال اللواء محمد عبدالجليل، أمين حزب مصر الحديثة بمحافظة أسوان، إنه خلال الفترة الأخيرة ظهر لنا دور مصر الريادى فى القضية الفلسطينية وحول ما يحدث فى غزة، والذى أثبت فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر قلب العرب بل إنها قلب العالم، ويتضح ذلك من خلال قراراته السياسية القوية ودخول المساعدات والإعانات العاجلة لهم ورفضه خروج المواطنين مزدوجى الجنسية من الفلسطينيين وباقي الجنسيات الأخرى وربطها بدخول المساعدات لفلسطين.

دعم قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية 

وأضاف لـ"الدستور"، أن قرارات الرئيس قوية وذات مردود عالٍ وشعر بها الإخوة الفلسطينيون أن مصر قلب العرب وأنه بدونها ستكون القضية الفلسطينية ضعيفة جدًا، وأن المساعدات التى دخلت غزة عبر معبر رفح غير عادية وتحديدًا المساعدات الطبية، وأن جميع الشعب المصرى شارك فى المساعدات وجميعنا أيضًا قلبنا مع القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أمر بحضور المصابين للعلاج فى مصر، وهذا يدل على رؤية أن القضية الفلسطينية لم تتم تصفيتها وتواجد الأهالى فى غزة وعدم ترحيلهم ودخولهم لسيناء، لأنهم أصحاب الأرض الأساسيون التي من المفترض تقوم عليها دولة فلسطين.
وأشار إلى أن جميع الأحزاب توافدت إلى الميادين وقوفًا وتأييدًا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهذا إن دل فإنه يدل على أن الشارع المصري يقف وراء الرئيس صفًا واحدًا، وأن حزب مصر الحديثة يقف ويدعم جميع قرارات الرئيس.

وقدم اللواء محمد عبدالجليل، أمين حزب مصر الحديثة بمحافظة أسوان شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على كل القرارات القوية للوقوف بجانب الإخوة الفلسطينيين، وأن هذا ما اعتدنا عليه من الرئيس منذ ثورة 25 يناير، وأنه من أعاد مصر للمصريين ووقوفه بجانب القضية الفلسطينية سيكون له دور فعال جدًا فى الوقوف بجانب الإخوة فى غزة، قائلًا "دايمًا مصر سباقة بالخير مع الإخوة الفلسطينيين وبنقولهم دايمًا هنقف معاكم".

القضية الفلسطينية دعم قرارات الرئيس السيسي تقديم المساعدات الإنسانية الأخوة الفلسطينين أهالي غزة

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