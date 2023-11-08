الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة تموينية لضبط المخالفات التموينية والتحفظ على 18180 سيجارة بالإسكندرية

ضبط سجائر بدون فواتير
ضبط سجائر بدون فواتير

أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على أسواق السجائر، قامت إدارة تموين المنتزة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد على رئيس الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بحملة تموينية بنطاق الإدارة.

ضبط سجائر دون فواتير

أسفرت عن تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر مستوردة دون فواتير عدد 909 علب سجائر بإجمالى 18180 سيجارة، وتحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

عرض علي النائب العام 

وتحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السجائر بأنواعها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

كما قامت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة الأستاذ حسن داود مدير الإدارة وتحت إشراف الأستاذ ابراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط أحد مخازن بيع الأعلاف لحيازته خليط زوائد إنتاج أحد مطاحن القطاع الخاص ببرج العرب، وتبين أن خليط الزوائد مجهول المصدر ولا توجد بحوزته فواتير دالة على الحيازة.

تم التحفظ علي ١٢٥ شيكارة خليط زوائد زنة الشيكارة ٤٠ كجم بإجمالى وزن ٥٠٠٠ كجم ٥ أطنان مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

مديرية التموين بالاسكندرية المنتزة علبة سجائر العامرية ببرج العرب

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