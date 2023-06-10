السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين وسط الإسكندرية" تطارد السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت إدارة تموين وسط الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وحى وسط بشن حملات رقابية مشتركة نتج عنها ضبط محلين لبيع المواد الغذائية والأدخنة وذلك لحيازتها منتجات منتهية الصلاحية ومنتجات مجهولة المصدرعبارة عن عدد ٨٩ علبة سجائر مجهولة المصدر متنوعة وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، عدد ٧٤ عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى.


كما جرى ضبط عدد ٣٥ كيس مقرمشات أنواع مختلفة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وعدد ٤ علبة زبادي منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

 


كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 410 علب سجائر مستوردة متنوعة مجهولة المصدر ومسرطنة غير صالحة للاستخدام، وكمية من عبوات المياه الغازية داخل محالين قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحبي المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.


تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن محل خردوات، بمنطقة أبيس، بحيازته كمية من السجائر مجهولة المصدر ومسرطنة قبل ترويجها بالاسواق مما تسبب خطرا علي المواطنين.


جرى مداهمة المحل وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 410 علب سجائر مستوردة متنوعة مجهولة المصدر ومسرطنة غير صالحة للاستخدام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


كما تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط عدد 168 زجاجة مياه غازية عبوة الزجاجة واحد لتر منتهية الصلاحية، داخل محل منتجات غذائية قبل ترويجها بالاسواق ويشكل خطرا علي صحة المواطنين.

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