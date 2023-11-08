بعد فتح باب الترشح.. كل ما تريد معرفته عن جائزة بولونيا لناشري الأطفال 2024

كشف اتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد، فتح باب الترشيح لجائزة BOP - Bologna لأفضل ناشري الأطفال لهذا العام، والتي سيتم منحها في معرض بولونيا لكتب الأطفال في دورته 61، وذلك خلال الفترة من (8-11 أبريل 2024)، لمن يرغب في الترشح للجائزة.

وأوضح الاتحاد في بيان له: أعضاء الاتحاد الدولي للناشرين، يسرنا إبلاغكم بأن باب الترشيح لجائزة BOP - Bologna لأفضل ناشري الأطفال لهذا العام مفتوح الآن والتي سيتم منحها في معرض بولونيا لكتب الأطفال في دورته 61 في الفترة من (8-11 أبريل 2024) عبر الرابط التالي: https://www.bolognachildrensbookfair.com/en/home/878.html الآن وفي نسختها الـ12.

وخلال السطور التالية؛ نستعرض أبرز المعلومات عن جائزة بولونيا لعام 2024…

هدف الجائزة

تسلط هذه الجائزة الضوء على أفضل ناشري الأطفال لهذا العام في كل من المناطق الجغرافية الست: إفريقيا وآسيا وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي - أمريكا الوسطى واللاتينية وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا.

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم BOP من قبل معرض بولونيا لكتب الأطفال بالشراكة مع اتحاد الناشرين الإيطاليين (AIE) والاتحاد الدولي للناشرين (IPA)، ولها هدف مزدوج: الاعتراف بالتميز في النشر، وتسليط الضوء على الخبرة المهنية لدور النشر؛ وتشجيع الوعي المتبادل والتبادل بين البلدان.

جائزة BOP - Bologna لأفضل ناشري الأطفال

تتكون الجائزة من شهادة تقدير بالإنجاز وسيتم منحها للناشرين الحائزين على الجوائز خلال الافتتاح الرسمي لمعرض بولونيا لكتاب الأطفال لعام 2024 في 8 أبريل 2024، وستقوم BolognaFiere بالترويج للناشرين الحائزين على الجوائز من خلال أدوات الاتصال الخاصة بها (الموقع الإلكتروني، رسالة إخبارية، وما إلى ذلك) وحملة صحفية دولية كبرى؛ كما ستوفر للفائزين رؤية خاصة في المعرض، من خلال عرض مخصص وعلامة تمييز على منصاتهم.

سيتم منح جائزة BOP على أساس الترشيحات الواردة من الناشرين المشاركين في إصدارات 2019-2024 من معرض بولونيا لكتاب الأطفال، وجمعيات الناشرين من جميع أنحاء العالم، والمؤسسات التي تروج للكتب والقراءة.

ويمكن أن يشمل المرشحون للجائزة جميع دور النشر المتخصصة في كتب الأطفال أو دور النشر التي لديها خط إنتاج كبير للقراء الصغار، بشرط ألا يكونوا من الحاصلين على الجائزة في الدورات السابقة، ويمكن أيضًا ترشيح الناشرين الذين لا يشاركون في معرض بولونيا لكتاب الأطفال لعام 2024 للحصول على الجائزة.

كيفية الاختيار

أعضاء اتحادات الناشرين الدولية والمؤسسات الثقافية المكرسة لترويج الكتاب والقراءة في جميع أنحاء العالم ودور النشر المسجلة في معرض بولونيا لكتاب الأطفال في الفترة 2019-2024 مدعوون لترشيح سبعة عشر دار نشر كحد أقصى، منها ما يصل إلى خمسة من كل منها (وليس بالضرورة بلدهم) وما يصل إلى ترشيحين من كل منطقة جغرافية أخرى، ولا يمكن ترشيح الفائزين في نسخ جائزة بولونيا السابقة، ولا يمكن للناشرين ترشيح أنفسهم.

يجب تقديم الترشيحات بحلول 28 يناير 2024 عن طريق ملء استمارة طلب الجائزة، وستقوم BolognaFiere وAIE وIPA بجمع أسماء دور النشر المرشحة والبدء في تقديم خمسة ترشيحات لكل منطقة جغرافية من خلال حساب عدد الطلبات الواردة.

وستشكل هذه الترشيحات الخمسة مجموعة الناشرين المرشحين للجائزة وسيتم نشر أسماء دور النشر في الموقع الإلكتروني لمعرض بولونيا لكتاب الأطفال اعتبارًا من 5 فبراير 2024.

ومن المقرر أن يتم دعوة العارضين في معرض بولونيا لكتاب الأطفال لعام 2024 لاختيار دار النشر التي يختارونها عن طريق ملء نموذج الجائزة المتاح في المنطقة المحجوزة على موقع معرض الكتاب الذي يمكن الوصول إليه باستخدام كلمة المرور الموزعة بالفعل، على أن يكون آخر موعد للاختيار هو 4 مارس 2024.