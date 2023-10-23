اتحاد الناشرين العرب يعلن موعد إقامة معرض الكويت الدولي للكتاب الـ46

أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة الناشر محمد رشاد موعد إقامة معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته السادسة والأربعين في الفترة من 22 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2023م.

وطالب اتحاد الناشرين العرب اعضائه إعلان توفير عدد من الفنادق استقبالهم وتفاصيل الحجز فيها طوال فترة المعرض.

تأجيل سداد رسوم إيجارات الأجنحة للمشاركين بـ"الشارقة للكتاب"

على جانب آخر، أعلن اتحاد الناشرين العرب وإدارة معرض الشارقة الدولي للكتاب نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الناشرون، والصعوبات التي تواجه بعض الناشرين في إجراء تحويلات بنكية من بلدانهم التي لديها مشكلات سياسية واقتصادية وإيقاف استخدام الكروت الائتمانية بالخارج في بعض الدول؛ بأنه قد تمت الموافقة على تأجيل سداد رسوم إيجارات الأجنحة للناشرين المشاركين في المعرض خلال الأربعة أيام الأولى من تاريخ بدء المعرض.

متي انطلقت الدورة الأولى لعرض الكويت الدولي للكتاب ؟

انطلقت الدورة الأولى للمعرض في الاول من نوفمبر 1975 م باقامة معرض الكويت للكتاب العربي بمشاركة المؤسسات الحكومية ودور النشر من الكويت والدول العربية واستمر المعرض عام بعد عام يتألق بالمشهد الثقافي في الكويت والمحيط الاقليمي والعربي؛ حيث احتل مكانه مميزه على خارطة معارض الكتب العربية.

يعتبر المعرض الحدث الثقافي الاكبر الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سنويًا من حيث عدد المشاركين والجمهور الزائر للمعرض فهو محطة تفاعل بين الكتَاب والناشرين والقراء ففي فضاءات المعرض تلتقي القيم الابداعية وتتطور العلاقة المعرفية بين صناع الرأي والفكر والمتلقي حيث تقام الندوات والمحاضرات والامسيات الشعرية بالنشاط الثقافي المصاحب للمعرض.

كما يخصص المعرض صالة خاصة للطفل تحتوي دور النشر المختصة بكتب الاطفال ويتضمن جناح مراقبة ثقافة الطفل بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والذي يقدم برنامج متميز للطفل من ورش عملية وفنة وعروض واندية لقراءة وكتابة القصة.