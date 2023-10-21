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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تفاصيل شحن إصدارات "الناشرين المصريين" المشاركين بمعرض العراق للكتاب

معرض العراق للكتاب
معرض العراق للكتاب

كشف اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، تفاصيل شحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين بمعرض العراق الدولى للكتاب، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 8 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

شحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين بمعرض العراق للكتاب

وأوضح الاتحاد في بيان له، منذ قليل: فى ضوء الإعداد والتجهيز لمعرض العراق الدولى للكتاب فى الفترة من 8/12 حتى  18/12/2023، فقد تم تكليف إحدى المؤسسات، بشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين فى المعرض بسعر شحن 270 جنيها مصريا عن كل طرد صادر شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب للجناح، و11.5دولار عن كل طرد مرتجع شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب لمخازن شركة الشحن؛ مع العلم بأنه سيتم تحصيل جنيه واحد إضافى (لتنمية موارد الاتحاد) عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 29/5/2016 وفقا لتعليمات الشحن.

وتابع: مع مراعاة أن تكون كشوف التعبئة والفواتير مطابقة للطرود، ولا تحتوى على أى كتب ممنوعة أو مخالفة لشروط المعرض أو أى كتب أثرية أومخطوطات أو كتب تراث قديم، ومن يخالف ذلك من الناشرين يتحمل كافة الغرامات المفروضة على الشحنة بالكامل، وكافة التعويضات اللازمة عن تعطل الشحنة بالكامل.

نبذة عن معرض العراق الدولي للكتاب 

تنظمه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون منذ سنة 2020، ويعد أبرز حدث ثقافي تشهده بغداد سنويًا للفترة ما بين 8 و18 ديسمبر، على أرض المعارض الدولية بمدينة المنصور غربي العاصمة.

وكانت قد انطلقت فعاليات المعرض في دورته الثالثة يوم 7 ديسمبر لعام 2022 بمشاركة 300 دار نشر من 20 دولة تقدم نحو مليون عنوان كتاب، وقدمت خلاله عروض موسيقية ومعزوفات تراثية وحديثة مع عزف على البيانو في الباحة الخارجية قبل بدء مراسم الافتتاح.

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