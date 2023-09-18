تفاصيل شحن إصدارات "الناشرين المصريين" المشاركين بمعرض الكويت للكتاب

كشف اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، تفاصيل شحن إصدارات الناشرين المشاركين بمعرض الكويت الدولي للكتاب، بدورته السادسة والأربعين، والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 22 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل، بأرض المعارض.

وقال الاتحاد في بيان له: “فى ضوء الإعداد والتجهيز لمعرض الكويت الدولى للكتاب فى الفترة من 22/11 حتى 2/12/2023، فقد تم تكليف إحدى المؤسسات، بشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين فى المعرض بسعر شحن 260 جنيها مصريا عن كل طرد صادر شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب للجناح، و 2.75 دينار كويتى عن كل طرد مرتجع شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب لمخازن شركة الشحن، وسيتم استقبال الطرود بمخازن شركة الشحن فى الفترة من 21/9/2023 وحتى 5/10/2023؛ مع العلم بأنه سيتم تحصيل جنيه واحد إضافى (لتنمية موارد الاتحاد) عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 29/5/2016 وفقا لتعليمات الشحن”.

وتابع: "مع مراعاة أن تكون كشوف التعبئة والفواتير مطابقة للطرود، ولا تحتوى على أي كتب ممنوعة أو مخالفة لشروط المعرض أو أي كتب أثرية أو مخطوطات أو كتب تراث قديم، ومن يخالف ذلك من الناشرين يتحمل كافة الغرامات المفروضة على الشحنة بالكامل، وكافة التعويضات اللازمة عن تعطل الشحنة بالكامل.

شروط المشاركة بمعرض الكويت للكتاب

يذكر أنه تم غلق باب الاشتراك بمعرض الكويت للكويت في آخر مايو الماضي، وتم تحديد عدة شروط للمشاركة وهي: يقتصر الاشتراك على دور النشر والمؤسسات المنتجة للكتاب، ويشترط ألا يقل عدد إصداراتها عن 100 عنوان، وأن يكون لدى الناشر 25 إصدارًا حديثًا خلال آخر سنتين 2022 - 2023، لن يتم قبول دور النشر المدرجة في القائمة السوداء لاتحاد الناشرين العرب ولجنة المسئولين عن معارض الكتب الخليجية، يسمح ببرامج الكمبيوتر والتي تحتوي الموسوعات والكتب التراثية والعلمية ورسومات الفنون التشكيلية الخاصة بالنشر المكتبي فقط، رسوم للتوكيلات بواقع 50 دينارا أو 165 ودولارا للتوكيل الواحد وللمشارك من داخل الكويت الحق بإضافة 5 توكيلات ومن خارج الكويت 3 توكيلات، ويمكن الدفع عن طريق الكي نت والبطاقات الائتمانية، ولن يتم قبول التحويلات المالية.

فضلا عن تخصيص قسم لكتب الأطفال على أن تكون الكتب المعروضة لا تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية والتربوية وأن تكون مناسبة لسن الطفولة، جيدة الطباعة والألوان لا تشتمل على أي من العنف، الرعب، السحر والخرافات، كما يجب عدم احتوائها على صور غير لائقة أو تصوير الأنبياء والصحابة.