قبل غلق باب التسجيل.. اعرف شروط المشاركة في معرض الكويت للكتاب 2023

يومان فقط يفصلنا عن غلق باب تسجيل الناشرين الراغبين في المشاركة بالدورة السادسة والأربعين من معرض الكويت الدولي للكتاب، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2023 بأرض المعارض.

وخلال السطور التالية؛ نستعرض لكم شروط الاشتراك في معرض الكويت للكتاب 2023..

يتم الاشتراك من خلال التسجيل الإلكتروني عبر الموقع https://bookfair.nccal.gov.kw من خلال ملء البيانات الواردة في طلب الاشتراك على الموقع الإلكتروني، بأن ترسل الجهة المشتركة جميع المستندات المطلوبة (صور جوازات - نموذج توكيل - صور شخصية - صورة عن الرخص والسجل التجاري)، ولن يتم استقبال نسخ ورقية.

ولا بد من إدخال كل الإصدارات المراد المشاركة بها عن طريق الموقع (اسم الكتاب - المؤلف - سنة الطبع - تصنيف حسب الموضوع - نوع التجليد - السعر قبل خصم 25%).

وللاشتراك يجب أن يتوافر عدد من الشروط وهى:

يقتصر الاشتراك على دور النشر والمؤسسات المنتجة للكتاب، ويشترط ألا يقل عدد إصداراتها عن 100 عنوان، وأن يكون لدى الناشر 25 إصدارًا حديثًا خلال آخر سنتين 2022 - 2023.

لن يتم قبول دور النشر المدرجة في القائمة السوداء لاتحاد الناشرين العرب ولجنة المسئولين عن معارض الكتب الخليجية.

يسمح ببرامج الكمبيوتر والتي تحتوي الموسوعات والكتب التراثية والعلمية ورسومات الفنون التشكيلية الخاصة بالنشر المكتبي فقط.

رسوم للتوكيلات بواقع 50 دينارا أو 165 ودولارا للتوكيل الواحد وللمشارك من داخل الكويت الحق بإضافة 5 توكيلات ومن خارج الكويت 3 توكيلات، ويمكن الدفع عن طريق الكي نت والبطاقات الائتمانية، ولن يتم قبول التحويلات المالية.

سيخصص قسم لكتب الأطفال على أن تكون الكتب المعروضة لا تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية والتربوية وأن تكون مناسبة لسن الطفولة، جيدة الطباعة والألوان لا تشتمل على أي من العنف، الرعب، السحر والخرافات، كما يجب عدم احتوائها على صور غير لائقة أو تصوير الأنبياء والصحابة.

معرض الكويت الدولي للكتاب

انطلقت الدورة الأولى للمعرض في الأول من نوفمبر 1975 بإقامة معرض الكويت للكتاب العربي بمشاركة المؤسسات الحكومية ودور النشر من الكويت والدول العربية، واستمر المعرض عام بعد عام يتألق بالمشهد الثقافي في الكويت و المحيط الاقليمي و العربي، واحتل مكانة متميزة على خارطة معارض الكتب العربية.

ويعتبر المعرض من الأحداث الثقافية الكبرى الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سنويًا من حيث عدد المشاركين والجمهور الزائر للمعرض، فهو محطة تفاعل بين الكتَاب والناشرين والقراء؛ ففي فضاءات المعرض تلتقي القيم الإبداعية وتتطور العلاقة المعرفية بين صناع الرأي والفكر والمتلقي حيث تقام الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية بالنشاط الثقافي المصاحب للمعرض.

كما يخصص المعرض صالة خاصة للطفل تحتوي دور النشر المختصة بكتب الأطفال ويتضمن جناح مراقبة ثقافة الطفل بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي يقدم برنامجا متميزا للطفل من ورش عملية وفنية وعروض وأندية لقراءة وكتابة القصة.