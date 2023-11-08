الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الأربعاء في دوري نايل 2023

الأهلي
الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثاني من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، على إستاد "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثاني من بطولة دوري نايل "الدوري المصري" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في دوري نايل، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل 

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.
  • خط وسط الملعب: إمام عاشور - أليو ديانج - مروان عطية.
  • في خط الهجوم: بيرسي تاو – أنتوني موديست - حسين الشحات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في دوري نايل

ستُذاع مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في دوري نايل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

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ترتيب الأهلي وسيراميكا كليوباترا في دوري نايل

- ويتواجد فريق الأهلي حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب دوري نايل "الدوري المصري" برصيد 9 نقاط، وذلك بعد خوض ثلاث جولات منذ بداية الموسم الجاري.

- بينما يتواجد فريق سيراميكا كليوباترا حاليًا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري نايل "الدوري المصري" برصيد 7 نقاط، وذلك بعد خوض 5 جولات من المسابقة حتى الآن.

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