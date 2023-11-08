مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-11-2023 في الدوري والكأس وأبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-11-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في دوري نايل، مباراة الزمالك ضد بيراميدز في بطولة كأس مصر، بالإضافة إلى مباراة أرسنال ضد إشبيلية، ومباراة ريال مدريد ضد سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

- مباراة الزمالك ضد بيراميدز: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

- مباراة ريال سوسيداد ضد بنفيكا: في الساعة الثامنة إلا الربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة نابولي ضد يونيون برلين: في الساعة الثامنة إلا الربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة كوبنهاجن ضد مانشستر يونايتد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة بايرن ميونخ ضد جالاتا سراي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة ريال مدريد ضد سبورتنج براجا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة ريد بول سالزبورج ضد إنتر ميلان: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة أرسنال ضد إشبيلية: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة إيندهوفن ضد لانس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6