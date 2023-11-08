أخبار فاتتك|الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أحمد فتوح وتداعيات حرب غزة على اقتصاد العالم

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأبخار السياسية والفنية والرياضية والاقتصادية وغيرها، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أحمد فتوح

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن آخر تطورات موقف أزمة أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد حضور التحقيق في مقر النادي.

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تداعيات حرب غزة على اقتصاد العالم خاصة الشرق الأوسط

مع احتدام الحرب في غزة، يستمر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في التصاعد، مما يتسبب في أضرار جسيمة للمدنيين ويهدد الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يقدم خبراء مجموعة الأزمات رؤية 360 درجة لكيفية رؤية مختلف العواصم في المنطقة لهذه الأزمة ومصالحها الخاصة فيها.

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متحدث الصحة: استقبلنا 19 مصابًا من غزة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن معبر رفح استقبل 19 مصابًا من غزة و363 من مزوجي الجنسية بينهم 139 طفلًا، لافتًا إلى أن الجانب الجيد خلال اليومين الماضين أنه تم استقبال 12 طفلًا من قطاع غزة من الأطفال من المصابين بالأورام.

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المؤلف محمود حجاج يكشف تفاصيل تأجيل مسلسله مع يسرا

أكد المؤلف محمود حجاج، أنه لن يشارك فى السباق الدرامي الرمضانى المقبل 2024، مشيرا إلى أنه قد تم تأجيل مسلسله مع النجمة يسرا، والذي كان من المفترض أن يتم الاتفاق على أن يعرض فى الماراثون الرمضانى المقبل.

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تفاصيل ضبط سيدة تصور فيديوهات جنسية لاستدراج راغبي ممارسة الرذيلة

“باعت شرفها وضميرها بحثا عن مال زائف”، أقدمت إحدى السيدات على تصوير فيديوهات تحمل إيحاءات جنسية ومنافية للآداب لاستقطاب راغبي ممارسة الرذيلة عن طريق تحويلات على المحافظ الإلكترونية.

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