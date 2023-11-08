المؤلف محمود حجاج يكشف تفاصيل تأجيل مسلسله مع يسرا

أكد المؤلف محمود حجاج، أنه لن يشارك فى السباق الدرامي الرمضانى المقبل 2024، مشيرا إلى أنه قد تم تأجيل مسلسله مع النجمة يسرا، والذي كان من المفترض أن يتم الاتفاق على أن يعرض فى الماراثون الرمضانى المقبل.

حجاج: لم أقم بإمضاء عقد احتكار مع أي من شركات الإنتاج

وأشار حجاج، خلال منشور مطول كتبه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أنه لم يقم بإمضاء عقد احتكار مع أي من شركات الإنتاج، مؤكدا أنه يعكف على كتابة سيناريو مسلسل جديد من المقرر أن يعلن عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وقال "حجاج" خلال المنشور: "للأهمية حابب أوضح كام حاجة عني منعًا للاجتهادات من البعض: أولًا أنا الحمدلله لحد هذه اللحظة مفيش نصيب أكون موجود في موسم رمضان المقبل، بعد تأجيل مسلسلي مع الفنانة الكبيرة يسرا.. ومش متضايق إني مش موجود أنا عملت اللي عليا ومفيش نصيب الحمدلله.

ثانيًا أنا اعتذرت عن المسلسل اللي كان هيتصور في لبنان عشان انشغالي بمسلسل آخر وموقعتش عقود كما يقال.

وتابع حجاج: ثالثًا بقى وده الأهم.. معتقدش فيه حد ممكن يكون ليه مصلحة يلف على الناس يقنعهم إني ماضي عقد احتكار مع شركة معينة وإني ماليش حق التوقيع مع شركة تانية وأتفاجأ إن أحد المنتجين بيقولي أنا كنت محتاجك في عمل واتقالي إنك ماضي عقد أربع سنين وكلام فارغ كده مالوش أساس من الصحة.. ولذلك وجب التنويه والتوضيح.. وشكرًا".

مسلسل يسرا الرمضانى

وعلى صعيد آخر، تشارك يسرا فى السباق الدرامى الرمضانى المقبل بمسلسل اجتماعي ينتمى إلى نوعية الدراما القصيرة 15 حلقة تأليف مدحت العدل ويشاركه في الكتابة المؤلف أمين جمال، ولكن لم يستقروا على اسمه حتى الآن.

آخر أعمال محمود حجاج

الجدير بالذكر أن المؤلف محمود حجاج، شارك فى السباق الدرامي الرمضاني قبل الماضي بمسلسل "ملف سري" مع النجم هاني سلامة، الذي حقق نجاحا كبيرا ونال إعجاب الجمهور والنقاد، وينتمى المسلسل إلى نوعية الدراما الاجتماعية التشويقية الأكشن الرومانسي، ويقدم 3 أشكال في عمل واحد، ويرصد حال البلاد في حقبة زمنية مختلفة وتحديدًا فى عام 2013 والتجاوزات الكثيرة التي كانت تحدث فيها، مقارنة بالوضع الحالي، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية في إطار تشويقي بوليسي مليء بالغموض المصحوب بالأكشن، وإنتاج مجموعة فنون مصر بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، زمن إخراج حسن البلاسي.