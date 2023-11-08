الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل ضبط سيدة تصور فيديوهات جنسية لاستدراج راغبي ممارسة الرذيلة

شبكة دعارة
شبكة دعارة

باعت شرفها وضميرها بحثا عن مال زائف”، أقدمت إحدى السيدات على تصوير فيديوهات تحمل إيحاءات جنسية ومنافية للآداب لاستقطاب راغبي ممارسة الرذيلة عن طريق تحويلات على المحافظ الإلكترونية.

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بدأت الواقعة بتأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بتصوير (إحدى السيدات) لمقاطع فيديو منافية للآداب العامة وبثها على أحد المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت بهدف استقطاب الأشخاص الراغبين فى ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها لها عن طريق المحافظ الإلكترونية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية وعثر بحوزتها على (هاتف محمول– فلاش ميمورى -  "بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الآثم).. وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ممارسة الرذيلة فيديوهات جنسية الإدارة العامة لحماية الآداب مقاطع فيديو منافية للآداب باب شرق بمحافظة الإسكندرية

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تفاصيل ضبط سيدة تصور فيديوهات جنسية لاستدراج راغبي ممارسة الرذيلة

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