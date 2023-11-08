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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 8-11-2023

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

زاد البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 8-11-2023، وذلك لكثر عدد العاملين والمقيمين من العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية، إذ تقدر الخارجية السعودية المصريين في المملكة بنحو 2 مليون وهي أكبر جالية فيها.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 8-11-2023

استقر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 8-11-2023 في فروع البنوك المختلفة مقابل الجنيه المصري، وفي السطور الآتية يقدم "الدستور" أسعار صرف العملات في البنوك في بداية تعاملات اليوم ، كما ظهر على الشاشات وعبر المواقع الخاصة بالبنوك.

سعر تداول الريال السعودي في البنوك اليوم 

نشر البنك المركزي المصري بيانًا يوضح أن متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية هو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

 وفيما يلي أسعار العملة السعودية في عدد من البنوك: 

  • بلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 8.17 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.
  • وفي بنك قطر الوطني الأهلي وصل الريال  8.13 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. 
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سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه فى النبوك اليوم الثلاثاء

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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 فى البنوك المصرية

  • وفي بنك بلوم مصر بلغ سعر شراء الريال 8.11 جنيه والبيع 8.25 جنيه.
  •  وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر شراء العملة السعودية 8.19 جنيه والبيع 8.22 جنيه.
  • بلغ سعر العملة السعودية في بنك مصر للشراء 8.19 جنيه والبيع 8.22 جنيه.
  • وفي البنك التجاري الدولي "CIB " بلغ سعر شراء الريال 8.18 جنيه والبيع 8.25 جنيه.
  • سجل سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية هو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
  • وفي بنك كريدي أجريكول مصر، سجل سعر تداول الريال السعودي هو 8.16 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
  • أما في بنك أبو ظبي التجاري، فإن سعر صرف الريال السعودي هو 8.02 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنية المصري اليوم 

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 فى البنوك

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يبلغ سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 32.92 جنيه للشراء و33.08 جنيه للبيع.

يصل سعر اليورو  في بنك البركة إلى 33.02 جنيه للشراء و33.18 جنيه للبيع.

ويتراوح سعر اليورو ميد بنك يتراوح بين 33.05 جنيه للشراء و33.28 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم 

سجل الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي المصري سعر 37.90 جنيه للشراء و38.10 جنيه للبيع.

وسجل الاسترليني في بنك البركة  سعر 38.02 جنيه للشراء و38.22 جنيه للبيع.

 وفي ميد بنك يصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 38.12 جنيه للشراء و38.38 جنيه للبيع.

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