سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 1-11-2023

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 1-11-2023، والعملات العربية مثل الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي يحظوا باهتمام بالغ من قبل شريحة كبيرة من المواطنين في بداية التعاملات الصباحية في السوق المصرفية المصرية، ولكن العملة السعودية تأتي على رأس اهتمامات المصريين لا سيما أن الجالية المصرية العاملة في السعودي هي الأكبر في كل الدول.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 1-11-2023

أفصحت المواقع الرسمية للبنوك على الإنترنت عن استقرار سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 1-11-2023، وحرصًا من "الدستور" على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء نقدم في السطور الآتية سعر صرف العملة السعودية في عدد من البنوك والمصارف العاملة في مصر والتي جاءت كما يلي:

سعر صرف الريال في البنك المركزي المصري

حافظت العملة السعودية على حالها بقيمة 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وفقًا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري.

سعر صرف الريال في بنك أبو ظبي

سعر تداول الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، في نهاية تعاملات الشهر، كان 8.02 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك كريدي أجريكول

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر كان 8.16 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر وبعض البنوك الأخرى

تم تحديد سعر تداول الريال السعودي في بنك مصر عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر صرف الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

أما في ميد بنك، فقد عُرض سعر تداول الريال السعودي بقيمة 7.97 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

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تغير سعر الريال السعودي في مصر

وفي بنك سايب، بلغ سعر تداول الريال السعودي 8.10 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني، تم تحديد سعر صرف الريال السعودي عند 8.17 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

أما في بنك التنمية الصناعية، فقد حافظ الريال السعودي على قيمته عند 8.11 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، تم طرح سعر تداول الريال السعودي بقيمة 8.13 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية، ثبت سعر صرف الريال السعودي عند 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.