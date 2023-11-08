سعر الدولار اليوم فى مصر الأربعاء 8-11-2023

يهتم المصريون بمعرفة سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 8-11-2023 في البنوك المختلفة مقابل الجنيه المصري، وذلك لاقترانه بكافة السلع المحلية والمستورة، وقد شهد سعر العملة الخضراء ارتفاعا كبيرًا خلال الأيام الماضية في السوق السوداء بسبب استغلال المضاربين للحرب على غزة.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 8-11-2023



شهد سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 8-11-2023 استقرارا ملحوظا في بداية التعاملات البنكية للشراء والبيع، وفي السطور الآتية يقدم موقع الدستور أسعار الصرف المعروضة عبر مواقع البنوك الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وسجل في المتوسط 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك اليوم الأربعاء 8-11-2023

بلغ سعر صرف الدولار في ميد بنك 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك العربي الاستثماري اليوم الأربعاء 8-11-2023

وسجل في بنك الاستثمار العربي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك الإسكندرية وبنك قطر الوطني

فيما سجل الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وهي القيمة نفسها التي سجلها الدولار اليوم في بنك الإسكندرية.

سعر العملة الخضراء في البنك العربي الاستثماري اليوم الأربعاء 8-11-2023

يتداول الدولار في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار في مصرف أبو ظبي التجاري الدولي

سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

في بنك القاهرة، سجل الدولار مقابل الجنيه المصري، بنهاية التعاملات المصرفية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار في بنك مصر

وجاء سعر صرف الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

وسجل سعر صرف الدولار في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.



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