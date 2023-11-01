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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 1-11-2023

الدولار
الدولار

يتساءل المواطنون عن سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 1-11-2023 في البنوك والصرافة و الذي تصدر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة لمعرفة سعر صرف العملة الأمريكية رسميًا لا سيما مع الارتفاع الملحوظ في سعر  تداول العملات الأجنبية في السوق الموازي.

 

سعر الدولار في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 1-11-2023
 

يقدم الدستور للقراء سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 1-11-2023 والذي سجل في بداية التداولات اليومية مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وبلغ متوسط سعر العملة الخضراء وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

 

وفي إطار تقديم الدستور للخدمات الإخبارية للقراء نقدم  تقريرًا مفصلًا عن أسعار صرف الدولار في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

 

سعر تداول الدولار اليوم في المصرف المتحد الأربعاء 1 نوفمبر 2023

سجل سعر صرف الدولار اليوم في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر  الأربعاء 1 نوفمبر 2023

وبلغ سعر تداول الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

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مقابل الجنيه المصرى.. سعر الدولار اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 فى البنوك

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سعر الدولار اليوم الأحد 29-10-2023 فى البنوك المصرية

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي الأربعاء 1 نوفمبر 2023

وحقق سعر تداول الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر صرف  الدولار في بنك الكويت الوطني الأربعاء 1 نوفمبر 2023

وصل سعر تداول الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 /10/ 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد 29-10-2023 فى البنوك المصرية

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري الأربعاء 1 نوفمبر 2023

وظل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري ثابتًا عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر تداول الدولار في البنك المصري الخليجي الأربعاء 1 نوفمبر 2023

وظل سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي ثابتًا عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

إقرأ أيضًا: تحديث سعر الدولار اليوم عبر الدستور

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