الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية.
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

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عاجل.. سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر الخميس 5-10-2023


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 10 - 13 قرشا للشراء والبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.57 جنيه للشراء و32.75 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.67 جنيه للشراء، و32.86 جنيه للبيع.
وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.65 جنيه للشراء و32.76 جنيه للبيع. 

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 12 - 15 قرشا للشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.32 جنيه للشراء و37.54 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.44 جنيه للشراء، و37.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر الجمعة 27-10-2023

 متوسطات أسعار الجنيه الإسترلينى


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي، 37.39 جنيه للشراء و37.52 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعًا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.83 جنيه للشراء و99.78 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

أسعار صرف الدولار الجنيه المصري صرف صرف الدولار متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني

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