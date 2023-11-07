الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد داوود يكشف أهمية وجود فريق تقنى بالعريش للمساعدة بتقديم المساعدات لغزة

خالد داوود
خالد داوود

قال خالد داوود، نائب رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن التصريحات التي أدلى بها أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة مرور شهر على حرب غزة، يضاف للموقف الشجاع التي تبناه في مجلس الأمن.

وأكد خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل المؤسسات الإغاثية الأمريكية أصدرت بيانا اليوم طالبت فيه بضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

وكشف أهمية ما أعلنة المتحدث باسم الأمم المتحدة، بخصوص قبول مصر إرسال فريق تقني في منطقة العريش لتقديم المشورة للهلال الأحمر في تقديم المساعدات لقطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الأمر يتعلق بالرغبة في إدخال المزيد من شاحنات المساعدات لقطاع غزة، لأن جوتيريش أشار إلى أن 500 شاحنة كانت تدخل لقطاع غزة يوميًا قبل الحرب ولم تكن تكفي.

دخول 427 شاحنة مساعدات لغزة فقط

وأوضح أنه منذ دخول المساعدات لقطاع غزة ومع كل الجهود التي تقوم بها مصر فإن عدد الشاحنات التي دخلت غزة وصلت إلى 427 شاحنة فقط، موضحًا أن الفريق التقني، سيكون مهم لأن له خبرة في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي في تفتيش المواد التي تدخل قطاع غزة.

خالد داوود الامم المتحدة فريق تقني المساعدات لقطاع غزة انطونيو جوتيريش

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