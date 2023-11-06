الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جوتيريش: غزة أصبحت مقبرة للأطفال ولا يوجد أحد فوق القانون الدولى

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

طالب  أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بإطلاق الرهائن المحتجزين في غزة، مؤكدًا أنه لا شيء يمكن أن يبرر التعذيب والخطف للمدنيين.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم الإثنين، إن حماية المدنيين يجب أن تكون ضرورية، مبديًا قلقه من انتهاك القانون الدولي والإنساني الذي يشهده في قطاع غزة.

عدد الصحفيين الذين قتلوا بهذا النزاع يفوق العهود الماضية

وأكد أنه لا أحد فوق القانون الدولي، فغزة أصبحت مقبرة للأطفال، فالمئات من الأولاد والبنات يقتلون ويجرحون كل يوم، وعدد الصحفيين الذين قُتلوا في هذا النزاع يفوق ما قتل العهود الماضية.

انطونيو جوتيريش غزة مقبرة للأطفال القانون الدولي قطاع غزة

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