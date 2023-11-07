إشادة برلمانية بمقترح إنشاء تقاطع حر بمنطقة مفارق ميناء دمياط

أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقترح إنشاء تقاطع حر بمنطقة مفارق ميناء دمياط، وهو ما يسهل سرعة نقل البضائع ويساعد علي سرعة تقديم الخدمة ويواكب خطوات التطوير التي وجه بها الرئيس السيسي من أجل تحقيق الريادة ودعم الصناعة.

من جانبه، قال وليد التمامي عضومجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن إن مقترح انشاء تقاطع حر بمنطقة مفارق ميناء دمياط له اهمية كبري في مواكبة حالة التطور والمشهودة بجميع انحاء الجمهورية مشيرا التمامي في بيان له اليوم ان هذا المقترح يخدم ويسهل حالة دخول وخروج البضائع بعيدا عن التكدث المروري وايضا لاهميتة الجغرافية الذي يقع بين مزلقان قطار البضايع المخصص لميناء دمياط، ويعبر تقاطع طريق مهم جدا مثل مدخل الميناء وطريق راس البر وطريق كفرالبطيخ، لافتا التمامي علي ان الرصيف المخصص للبضائع زاد ٣ أضعاف الرصيف الحالي وهو يساعد في دخول عربات بضائع اكثر ويقلل من التكدث وبذلك متوقع ان الضغط على مداخل ومخارج الميناء ستكون كبير جدا وايضا حركة قطار البضايع اسهل واسرع.

ورحب التمامي بالتوجيهات التي أعطتها د.منال عوض محافظ دمياط بتضافر الجهود بين جميع الجهات لدعم تلك الفكرة التي ستحقق نقلة جديدة بقطاع الطرق بالمحافظة.

من جانبه، قال محمد ابو حجازي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن إن تخطيط منطقة حيوية مثل ميناء دمياط ووضع خطة عمل لمواكبة الحداثة والتيسير في نقل وتداول البضائع مثل باقي الدول المتقدمة يضعنا علي الطريق الصحيح في قطاع المواني والصدارة نحو تحقيق الريادة.

أضاف أبوحجازي أنه من خلال إنشاء تقاطع حر متعدد الحارات لنقاط دخول وخروج من والى عدد من المناطق،بميناء دمياط وكذلك حركة النقل الثقيل الواردة والصادرة من وإلى الميناء، يحقق تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة ككل وهو ما يسهل سرعة نقل البضائع وسهولة وتيسير في تقديم الخدمة.

وطالب عضو لحنة الصناعة بمجلس الشيوخ ابوحجازي بضرورة وضع حل جذري لمشكلة التكدس المرورى بالمنطقة وتنظيم الحركة بما يساهم في تقليل زمن الوصول إلى المناطق المختلفة والحد من الحوادث عند التقاطعات، عوض " تضافر الجهود بين جميع الجهات لإعداد دراسة شاملة للمشروع، مشيدة بجهود النائبين التمامي وأبو حجازي لدعم تلك الفكرة التي ستحقق نقلة جديدة بقطاع الطرق بالمحافظة.

وأشاد محمد الحصي، عضومجلس النواب بخطوة تطوير ميناء دمياط وانشاء تقاطع حر بمنطقة مفارق ميناء دمياط لتسهيل سرعة نقل البضائع وتقليل التكدث المروري وتعتبرخطوى جديدة في دعم الصناعة تعود بالنفع علي الجميع وتضع ميناء دمياط في الصدارة والحداثة العالمية وسط جميع مواني العالم الذي لايقل اهميه عنها.

أشار الحصي إلي ان الوقت الحالي يحتاك تكاتف من اجل اعادة مصر لمكانتها الرائدة في كافة المجالات مثل سابق عهدها.