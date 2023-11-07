الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ميناء دمياط يشارك فى المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى واللوجستيات

ميناء دمياط
ميناء دمياط

شاركت هيئة ميناء دمياط في فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ولفيف من وزراء النقل العرب والأفارقة، وسفراء عدد من الدول المختلفة إلى جانب السادة الوزراء، والشخصيات الهامة بالإضافة إلى مسئولي وزارة النقل.

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وشاركت الهيئة ضمن جناح وزارة النقل بعرض متميز تضمن أهم المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها بميناء دمياط، وأهمها مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1، وحاجزى الأمواج الشرقي والغربي للميناء، كما تضمن العرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة وأهمها المحطة الجديدة متعددة الأغراض تحيا مصر 2، ومحطة تداول بضائع الصب.

وعلى هامش فاعليات المعرض شارك اللواء بحري أ.ح أحمد حواش في ورشة عمل بعنوان “التكامل بين محور قناة السويس والموانئ المصرية” 

وتضمنت جهود وزارة النقل لتحقيق هذا التكامل عبر تطوير منظومة النقل البحري والمشروعات المنفذة بالشراكة مع التحالفات الدولية، كما شارك رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط فى فعاليات ورشة العمل التى نظمتها شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بعنوان (تطور نشاط الحاويات في الموانئ المصرية وآفاق المستقبل) والتي تناولت جهود الشركة بالتعاون والتنسيق مع هيئة ميناء دمياط في جذب أهم الخطوط الملاحية العالمية، كما أجرى مقابلات مع عدد من ممثلى كبرى الشركات والتحالفات العالمية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالميناء.

وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتى 8 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر" ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل.

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