الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدد 8 سفن، بينما غادر الميناء عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.  

حركة الصادر من البضائع

ووفقًا لبيان المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35977 طنًا تشمل: 3630 طن رمل، و8422 طن يوريا، و1488 طن كلينكر، و3600 طن زيت صويا، و6462 طن أسمنت، و8757 طن بضائع متنوعة، و3568 طن جبس معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38624 طنًا تشمل: 5473 طن خردة، و7700 طن ذرة، و11018 طن حديد، و5700 طن ابلاكاش، و8733 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 16 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 12 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 764 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 67569 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 418972 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2411 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4568 شاحنة.

ميناء دمياط ميناء أرصفة سفن رؤوف عبيد

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