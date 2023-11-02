ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة بضائع عامة ومتنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلامياً، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24647 طن تشمل: 3077 طن رمل و7723 طن يوريا و25 طن معدات و300 طن زيت صويا و8663 طن أسمنت معبأ و1250 طن بضائع متنوعة و3609 طن جبس معبأ.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41766 طن تشمل: 9324 طن خردة و9320 طن ذرة و11870 طن حديد و293 طن تفاح و100 طن أبلاكاش و10859 طن قمح.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1277 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 101 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3456 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66885 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 422111 طنًا.

غادر 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية

كما غادر عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم متجهين الي الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5088 شاحنة .

تقوم وزارة النقل بعملية تطوير للموانئ، بما في ذلك ميناء بورسعيد حيث تم الانتهاء من إنشاء 5 أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالي تكلفة حوالي 10 مليارات جنيه في ميناء شرق بورسعيد.

يتقدم العمل في مشروع استكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة ويتم توصيل خط السكة الحديد قنطرة/بورسعيد للميناء. كما يتقدم العمل في مشروع استكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة وتوصيل خط السكة الحديد قنطرة/بورسعيد واستكمال تطوير وإنشاء الميناء من خلال إنشاء بورسعيد للميناء.

تجرى أيضًا عملية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي طول 12 كم وتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية في الميناء.