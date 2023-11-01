ميناء دمياط يستقبل 10 سفن خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

الصادر والوارد من البضائع العامة

ووفقًا لبيان المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25149 طنًا تشمل: 7467 طن رمل، و7507 أطنان يوريا، و3225 طن أسمنت معبأ، و5048 طن بضائع متنوعة، و1902 طن جبس معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62823 طنًا تشمل: 10342 طن خردة، و16062 طن ذرة، و14977 طن حديد، و218 طن تفاح، و9489 طن فول، و11735 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1189 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 394 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4212 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61560 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 424607 أطنان.

كما غادر عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدمًا متجهين إلى الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5411 شاحنة.

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