تداول 9 آلاف طن بضائع و461 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 461 شاحنة و737 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 296 شاحنة و728 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 165 شاحنة و9 سيارات.

وصول 621 سيارة عبر ميناء بورتوفيق

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية (وصول – سفر) للسفينة بوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2220 طن بضائع و185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر) للسفينتين وهى آيلة وبريدج.

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة الحرية2 وعلي متنها 621 سيارة بوزن 1242 طن قادمة من جدة.

كانت وزارة النقل قد وضعت خطة شاملة شملت هـذه الجهـود مظاهـر متعـددة، مـن حيـث تطوير الموانئ المصرية خاصة تطوير الموانئ البرية والجافة لتكـــون قـادرة علـى الإســـهام فـــي منظومــة التجـــارة الدوليـــة، فضـــل عـــن تعميـــق الارتبـــاط المصـــري بعمقهـــا الإقليمــى.

عمليــة ربــط كافة الموانــئ بعضهــا ببعـض

ربط كافة الموانــئ يتــم بالتــوازي مــع عمليــة ربــط كافة الموانــئ بعضهــا ببعـض بوسـائل اتصـال حديثـة وسـريعة، سـواء مـن خـلال شـبكة طـرق ومحـاور وكبـاري، أو مـن خـلال شـبكة السـكك الحديديـة، أو مـن خـلال الموانـئ الجافـة.

أحــد أهــداف إنشــاء الموانــئ الجافــة هــو تقليــل مــدة وجــود الســفن الحاملــة للبضائـــع داخـــل الموانـــئ، ليصبـــح المينــاء البحـــري مينـــاء عبـــور فقـــط، ويكـــون المينــاء الجـاف مينــاء وصــول نهائـي.

وذلك حتى يكــون ملحقــا بالموانئ الجافــة منطقــة لوجســـتية يتـــم فيهـــا عمليـــات التعبئـــة والتغليـــف والتصنيـــع والتوزيـــع علـــى المناطـق الصناعيـة المجـاورة، ممـا يقلـل الفاقـد مـن البضائـع ويسـرع عمليـة تــداول البضائــع مــا ينعكــس علــى ســعر المنتــج النهائــي.