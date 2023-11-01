بمشاركة 52 دولة.. البحر الأحمر تنهى استعداداتها لبطولة IRON MAN العالمية بالغردقة

أنهت الأجهزة التنفيذية والمختصة بمحافظة البحر الأحمر استعداداتها لاستضافة أكبر حدث رياضي عالمي، وهي مسابقة إيرون مان في نسختها الثالثة للعام الثاني على التوالي، والتي تنطلق بمدينة الغردقة، والتي تُعد واحدة من سلسلة سباقات IRON MAN، التي تُقام بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وذلك بهدف الترويج والدعاية للسياحة في البحر الأحمر.

وأوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن البطولة تعد واحدة من أكبر الأحداث الرياضية، والتي تساعد على تنشيط السياحة.

وأكد محافظ البحر الأحمر، في بيان له، أنه من المقرر أن يشارك فى الفعالية 600 متسابق من 52 دولة مختلفة، وذلك على مدار 4 أيام، موضحًا أنه تم تطوير ورفع كفاءة الطرق والاهتمام بالنظافة والتنسيق مع مديرية الصحة والحماية المدنية للتأمين الطبى الكامل، ومديرية الأمن، وممثلي وزارة السياحة والطيران المدني، والإسعاف، ووزارة الاتصالات، للوقوف على أهم الإجراءات لهذا الحدث الرياضي العالمي.

وتلقى البطولة في الغردقة اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام العالمية والمحلية، حيث تعد سلسلة سباقات IRON MAN هي السلسلة الأولى والرائدة فى العالم لمسابقات الترايثلون.

ومن المقرر أن تشمل البطولة سباقات سباحة على مسافة 2 كيلومتر، وسباق دراجات على مسافة 90 كيلومترًا، وسباق ركض على مسافة 21 كيلومترًا.

انتعاش في الإشغالات السياحية بالبحر الأحمر

في سياق آخر، تشهد فنادق ومنتجعات البحر الأحمر السياحية حالة من الرواج في الإشغالات الفندقية، وذلك تزامنًا مع بدء موسم السياحة الشتوية القادمة من الدول الأوروبية، خاصة مدن الغردقة ومرسي علم، بجانب الإقبال على الرحلات البحرية، وكذلك الرياضات البحرية وأنشطتها المختلفة، تزامنًا مع تحسن حالة الطقس بمختلف المناطق.

من جانبه، كشف الخبير السياحي، عاطف عثمان، أن القطاع السياحي بمدن البحر الأحمر حصل على دعم كبير من الدولة من خلال تقديم الدعم الكامل للقطاع سواء من إجراءات وقرارات حيوية، أو من خلال مبادرات ترويج للمدن السياحية، مؤكدًا أن مدن البحر الأحمر أصبحت قِبلة للسياح الأجانب من مختلف الجنسيات والمصريين مؤخرًا، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال بفنادق البحر الأحمر وخاصة الغردقة ومرسي علم تشهد ارتفاعًا غير مسبوق.