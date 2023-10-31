الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تداول 46 ألف طن و520 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 520 شاحنة و137 سيارة، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 348 شاحنة و124 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 41000 طن بضائع، 172 شاحنة  و13 سيارة. 

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خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ البرية والجافة

تصدير 37 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الصين 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ALMOTHANNA قادمة من جدة  لشحن فوسفات والسفينة بوسيدون إكسبريس بينما تغادر السفينة WANG DA وعلى متنها 37000 طن فوسفات تصدير إلى الصين. 

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينتين دليلة والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 1770 طن بضائع و163 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) ثلاث سفن وهى آيلة، بريدج وأور.

  وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 930 راكبا بموانيها.

وكانت وزارة النقل وضعت خطة شاملة شملت هـذه الجهـود مظاهـر متعـددة، مـن حيـث تطوير الموانئ المصرية خاصة تطوير الموانئ البرية والجافة لتكـــون قـادرة علـى الأســـهام فـــي منظومــة التجـــارة الدوليـــة، فضـــل عـــن تعميـــق الارتبـــاط المصـــري بعمقهـــا الإقليمــى.

كافة الموانــئ يتــم بالتــوازي مــع عمليــة ربــط كافة الموانــئ بعضهــا ببعـض بوسـائل اتصـال حديثـة وسـريعة، سـواء مـن خـلال شـبكة طـرق ومحـاور وكبـاري، أو مـن خـلال شـبكة السـكك الحديديـة، أو مـن خـلال الموانـئ الجافـة.

أحــد أهــداف إنشــاء الموانــئ الجافــة هــو تقليــل مــدة وجــود الســفن الحاملــة للبضائـــع داخـــل الموانـــئ، ليصبـــح المينــاء البحـــري مينـــاء عبـــور فقـــط، ويكـــون المينــاء الجـاف مينــاء وصــول نهائـي. 

وذلك حتى يكــون ملحقــا بالموانئ الجافــة منطقــة لوجســـتية يتـــم فيهـــا عمليـــات التعبئـــة والتغليـــف والتصنيـــع والتوزيـــع علـــى المناطـق الصناعيـة المجـاورة، ممـا يقلـل الفاقـد مـن البضائـع ويسـرع عمليـة تــداول البضائــع مــا ينعكــس علــى ســعر المنتــج النهائــي. 

إقرا أيضا: ميناء دمياط يستقبل 10 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية

https://www.dostor.org/4539323

 

موانئ ميناء البحر الاحمر وزارة النقل رؤوف عبيد

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