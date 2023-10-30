الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية

ميناء دمياط يستقبل
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25314 طنًا تشمل: 3400 طن رمل و5830 طن يوريا و13084 طن ملح صب و1000 طن مولاس و2000 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة:
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63570 طنًا تشمل: 11570 طن خردة و16900 طن ذرة و2100 طن زيت طعام و12077 طن حديد و200 طن تفاح و3694 طن فول و17029 طن قمح.

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حركة الصادر من الحاويات 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 482 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 650 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4948 حاوية مكافئة .

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47509 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 429639 طنًا.

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غادر قطار واحد بحمولة إجمالية 1265 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغ عدد الشاحنات التي دخلت أو خرجت 5525 شاحنة.

تقوم وزارة النقل بعملية تطوير للموانئ، بما في ذلك ميناء بورسعيد حيث تم الانتهاء من إنشاء 5 أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالي تكلفة حوالي 10 مليارات جنيه في ميناء شرق بورسعيد.

يتقدم العمل في مشروع استكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة ويتم توصيل خط السكة الحديد قنطرة/بورسعيد للميناء. كما يتقدم العمل في مشروع استكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة وتوصيل خط السكة الحديد قنطرة/بورسعيد واستكمال تطوير وإنشاء الميناء من خلال إنشاء بورسعيد للميناء.

تجرى أيضًا عملية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي طول 12 كم وتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية في الميناء.

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https://www.dostor.org/4538765

 

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