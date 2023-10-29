الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

ميناء نويبع
ميناء نويبع

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن إغلاق ميناء نويبع البحري، بمحافظة جنوب سيناء، في تمام الساعة الخامسة مساءً نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقال بيان هيئة موانئ البحر الأحمر إن إغلاق ميناء نويبع جاء بسبب شدة الرياح التي بلغت 30 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء نويبع 


وأضاف البيان أنه جرى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

 

 

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موانئ البحر الأحمر: القيادة السياسية أعطت تعليمات بتسهيل خروج ودخول السلع الغذائية

تعليمات صارمة من رئيس الهيئة 


وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

 

موانئ ميناء ميناء نوبيع وزارة النقل رؤوف عبيد

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