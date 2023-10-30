الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: ميناء السويس أعلى المنافذ الحدودية عبورًا للواردات بـ 11.3 مليار دولار

ميناء السويس
ميناء السويس

شهدت حركة الواردات المصرية عبر مختلف المنافذ الحدودية نمو ملحوظ، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى 2023، باستثناء المطارات، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

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ميناء السويس في المرتبة الأولى

وارتفع نشاط حركة الواردات عبر ميناء السويس لأعلى مستوياتها مسجلة 11.3 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 3.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 7.6 مليار دولار، يليه ميناء الإسكندرية بنحو  11.2 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 4.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 6.3 مليار دولار.


كما ارتفعت قيمة الواردات عبر ميناء الدخيلة إلى 6.9 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 52.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 6.9 مليار دولار، وتضاعفت الواردات عبر ميناء دمياط إلى حدود 5.5 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 65 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.4 مليار دولار.


وسجلت قيمة الواردات عبر ميناء بورسعيد نحو 3.3 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 54.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.3 مليار دولار، كذلك سجلت الواردات عبر ميناء سفاجا 1.4 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2023 مقابل 17.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.4 مليار دولار.

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انكماش الواردات عبر المطارات


بينما انكمشت حركة الواردات عبر المطارات إلى حدود 5.2 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023، وانخفضت الواردات عبر الحدود الغربية من 58 ألف دولار لصفر خلال فترة المقارنة ذاتها.

الاحصاء حركة الواردات ميناء ميناء السويس جهاز الإحصاء

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