"إكسترا نيوز" ترصد عبور مجموعة من الأسر من غزة إلى مصر (فيديو)

عبر معبر رفح..

رصد عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" عبور مجموعة من الأسر عبر معبر رفح قادمين من غزة إلى مصر.

وقال الغنام، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على قناة "CBC"، إن هذه الأسر ستتجه بعد قليل إما في طريقها إلى مطار العريش أو ستذهب برا إلى القاهرة، مشيرًا إلى أن الأرقام تتحدث عن 7 آلاف أجنبي يحملون جنسيات مختلفة يتبعون 60 دولة ما زال البعض منهم متواجد في الجانب الآخر.

وأوضح أن هناك حشدا كبيرا من الأجانب يعبرون الطريق وبعضهم من حاملي الجنسية الفلسطينية وجنسية مزدوجة أخرى من خلال معبر رفح الدولي.