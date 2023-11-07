تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس الغد: على قائدي السيارات توخي الحذر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قائدي المركبات من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، غدًا الأربعاء، مُشيرة إلى شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وقالت غانم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنَّ البلاد تشهد خلال الأيام المقبلة، شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت أنَّ يسود، غدًا الأربعاء، أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنَّ درجات الحرارة مرتفعة خلال هذه الأيام، بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، ويحبس الرطوبة في طبقات قريبة من سطح الأرض.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنَّ انخفاض درجات الحرارة بداية من يوم الخميس المقبل، إذ ستصل العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

ويسود طقس مائل للحرارة غائم نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

ارتفاع الأمواج

البحر الأبيض المتوسط: ما بين خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الأمواج من 1:1،5 متر.

البحر الأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج بين 1،5: 1 متر.