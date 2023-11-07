"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع.. تعرف عليها

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع وتفاصيل حالة الطقس على جميع أنحاء الجمهورية.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، أن تشهد فترة الصباح أجواء حارة، وفي الليل مائلة للبرودة، وخاصة في الساعات المتأخرة.

الظواهر الجوية المؤثرة

وقالت غانم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن أبرز الظواهر المؤثرة المتوقعة خلال هذا الأسبوع، هي تكوّن الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية نتيجة تكوّن الشبورة.

تحذيرات لقائدي المركبات

وحذَّرت غانم قائدي المركبات، خاصة في الأماكن المعرضة للأمطار، بتوخي الحذر والحيطة، وتجنب الطرق أو الأماكن المزدحمة بالسيول، فضلًا عن تجنب أعمدة الكهرباء وألواح الإعلانات بالشوارع وفي المباني المتهالكة.

وأضافت أنَّه يسود، غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جزيرة الصعيد، خلال فترة النهار، خاصة فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي، مائل للبرودة خلال فترات الليل خاصة في المدن الجديدة والأماكن الصحراوية بشكل كبير.

وتابعت "غانم" في تصريحات، لـ"الدستور"، إنَّ غدًا الأربعاء، يشهد فرص سقوط أمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، متفاوتة الشدة، باختلاف كمياتها من محافظة لأخرى.

كما تمتد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وبعض المناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وبعض المناطق من سيناء، وتكون خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

استقرار في الأجواء

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى استقرار الأحوال الجوية بدءًا من الخميس المقبل، امتدادًا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على تلاشي فرص سقوط الأمطار واستقرار درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدلات الطبيعية، حتى منتصف الأسبوع المقبل.