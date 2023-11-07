الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد مولد الحسين والليلة الختامية 2024.. ومظاهر الاحتفال

مولد الحسين
مولد الحسين

موعد مولد الحسين والليلة الختامية 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر الترنيد حاليا من قبل أتباع الطرق الصوفية في مختلف محافظات الجمهورية حيث يحرص الملايين على حضور الليلة الكبيرة في رحاب مسجد الحسين بمحافظة القاهرة لإحياء ذكرى ميلاد الحسين بن علي حفيد رسول الله صل عليه وسلم.


موعد مولد الحسين والليلة الختامية 2024

من الموالد الرئيسية في مصر عقب المولد النبوي الشريف ويحتفل به المصريين مرتين خلال العام الأولى في شهر شعبان في مناسبة ميلاد الحسين بن علي حفيد رسول الله صل عليه وسلم عام 4 هجريا والذى كان في المدينة المنورة والمرة الثانية في الأسبوع الأخير من شهر ربيع الآخر في ذكرى وصول الرأس الشريف من مدينة عسقلان في فلسطين واستقرارها في مصر عام 548 هجريا.

استقبل المصريون الرأس الشريف وسارت في موكب مهيب وخرج السلطان الفائز بنصر الله بنفسه على رأس الموكب حيث تم وضعها في كيس الحرير الأخضر ودفنت في قصر الزمرد عاما كاملا حتى تم إنشاء قبه لها خصيصا عام 549 هجريا وفي العصر الأيوبي أنشأ ابو القاسم بن يحيى بن ناصر السكري منارة باب المشهد عام 634 هجريا الذي أحرق في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب وأعاد بناء المسجد وتشييده الخديوي إسماعيل عام 1290 هجريا.

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موعد مولد الحسين 2023 ومراسم الاحتفال به في مصر

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مولد الحسين في مصر

ينتظر الملايين من مريدي الطرق الصوفية من جميع محافظات الجمهورية مولد سيدنا الحسين الذي يقام في محافظة القاهرة بحي الجمالية حيث تشهد ساحة مسجد الحسين حالة من التكدس للاحتفال بهذه المناسبة الدينية من الراغبين في زيادة الضريح والسير في موكب يحمل أعلام الطرق الصوفية المختلفة.

تقام الاحتفالات بطرق مختلفة من اغاني وإنشاد ديني وحلقات ذلك ومدح في رسول الله صل عليه وسلم وأغاني شعبية عبارة عن مقطوعات شعرية تحفظ عن طريق الرواية الشفاهية طوال فترة إقامة المولد بالإضافة إلى حلقات لإطعام المغتربين من مختلف محافظات الجمهورية من قاصدي المولد والاحتفال به.
 

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موعد مولد الحسين 2023 ومراسم الاحتفال به في مصر

 

الحسين بن علي رضي الله عنه

يرغب الكثير في معرفة موعد مولد الحسين والليلة الختامية 2024 وحضر تلك المناسبة الدينية حيث قتل صاحب المولد الحسين بن علي رضي الله عنه يوم العاشر من شهر محرم في سنة 61 هجريا الموافق 10 أكتوبر عام 680 ميلاديا ويسمى ذلك بعاشوراء ويحتفل به الشيعة.

 

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