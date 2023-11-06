الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد مولد الحسين 2023 ومراسم الاحتفال به في مصر

مولد الحسين
مولد الحسين

زاد البحث عن موعد مولد الحسين 2023 من قبل أتباع الطريقة الصوفية من كافة محافظات الجمهورية حيث يحتفلون بميلاد الإمام الحسين بن على رضى الله عنه سيد شباب أهل الجنة ويتوافد على الاحتفال الملايين من محبي آل البيت، وذلك بمقر مسجد الحسين الكائن بوسط مدينة القاهرة بمنطقة الجمالية.

موعد مولد الحسين 2023

يحتفل الملايين من محبي آل البيت في موعد مولد الحسين 2023 في المسجد الذي يحمل اسمه بوسط مدينة القاهرة بحي الجمالية وذلك مرتين خلال العام الأولى في شهر شعبان والذي ولد فيه والثانية في الأسبوع الأخير من شهر ربيع الأول في ذكرى وصول الرأس الشريف إلى مصر وذلك كل عام.

ومن المقرر أن يتم الاحتفال هذا العام يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر الجاري ويستمر الاحتفال لمدة أسبوع حتى يوم الثلاثاء الموافق 14 من الشهر نفسه والتي يطلق عليها الليلة الكبيرة وتختلف أشكال الاحتفال حيث يحرص الآلاف من المواطنين على حضور الليلة الكبيرة للمولد حيث حفلات الإنشاد والذكر وموكب كبير يحمل أعلام الطرق الصوفية.

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موسم مولد الحسين 

يتميز احتفالات موسم مولد الحسين بأجواء روحانية وصوفية منها الإنشاد الديني بمشاركة كبار المنشدين من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ويتم تجهيز وإقامة السرادقات والمواكب الصوفية استعدادا للاحتفال حيث يشارك فيه الألاف من المريدين من مختلف محافظات الجمهورية في ساحة مسجد الحسين.

ويعد المولد من أكبر المولد الموجودة في جمهورية مصر العربية بعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتقام فيه موائد الطعام لضيافة الحاضرين من كافة محافظات الجمهورية للاستمتاع بأجواء الاحتفال والاستمتاع بالإنشاد الديني والذكر والقرآن الكريم وما إلى ذلك من مراسم الاحتفالات.

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الحسين بن علي 

نسبه هو الحسين بن علي بن أبى طالب بن عبد المطلب أبوه هو أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين أمه هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو سبط النبي (أى قطعة منه) دلالة على شدة حبه له وللحسن كنيته أبو عبد الله.. توفي في يوم 10 من شهر محرم 61 هجريا الموافق 10 أكتوبر 680 م في مدينة كربلاء بالعراق.

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