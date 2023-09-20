الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأحد.. انعقاد مجلس الحديث التاسع عشر بمسجد الإمام الحسين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية انعقاد مجلس الحديث التاسع عشر بمسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه)، الأحد القادم، في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة.

 

"الأوقاف": توزيع 4 أطنان لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية.. غدًا

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 وأوضحت وزارة الأوقاف أنها والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يواصلون عقد مجالسهم العلمية لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر الشريف. 

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المحاضرين، هم:
الدكتور مصطفى أبو عمارة - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف.
الدكتور صبحي ربيع- أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف.
الدكتور أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر الشريف .

وأشارت إلى أن المجلس سيتم عقده عقب صلاة العصر مباشرة، وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من الأئمة والواعظات من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي غدًا الخميس، على الأسر الأولى بالرعاية في محافظتي الأقصر وأسوان بواقع 2 طن لكل محافظة، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزراة الأوقاف المصرية وإسهامها في خدمة المجتمع.

 

وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مسجد الإمام الحسين شرح كتاب الموطأ الأزهر الشريف

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