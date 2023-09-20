"الأوقاف": توزيع 4 أطنان لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية.. غدًا

أعلنت وزارة الأوقاف ، عن توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي غدًا الخميس، على الأسر الأولى بالرعاية في محافظتي الأقصر وأسوان بواقع 2 طن لكل محافظة، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزراة الأوقاف المصرية وإسهامها في خدمة المجتمع.

وأضافت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن توزيع لحوم أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية، يأتي بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك للأسبوع الثاني عشر من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن إجماالي ما تم توزيعه من اللحوم حتى تاريخه يصل إلى 345 طنًا من اللحوم في محافظات (القاهرة – الإسكندرية- الجيزة- الغربية- القليوبية- البحيرة- الدقهلية- بني سويف- دمياط- الفيوم- الشرقية- المنيا- كفر الشيخ- دمياط- الإسماعيلية- بورسعيد- جنوب سيناء- شمال سيناء- البحر الأحمر- أسيوط- سوهاج- المنوفية- السويس- مرسى مطروح- الوادي الجديد- قنا- الأقصر- أسوان).

وأكدت وزارة الأوقاف، أن غرفة العمليات بالوزارة تؤكد على عدة أمور أهمها:

- التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله ( عز وجل ) في أن اختصنا بخدمتهم.

- كما تؤكد على عدم تصوير أحد، وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

ونوّهت وزارة الأوقاف، أن لحوم أضاحي الأوقاف سيتم توزيعها تباعًا، مؤكدةً أن الإعلان الرسمي عن ذلك سيكون عبر موقع الوزارة.

وفي سياق متصل، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول الدفعة الخامسة من لحوم الأضاحي البلدي، الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، مؤكدًا أنه قد جرى توزيع 10 أطنان على 10 آلاف أسرة، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف البارز في الوصول بهذه اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا بسرعة توزيع وتوصيل اللحوم البلدية إلى مستحقيها.