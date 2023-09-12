الأوقاف توزع 35 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية توزيع 35 طن من لحوم الأضاحي، بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق 15 سبتمبر حتى الخميس الموافق 21 سبتمبر، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الإجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن توزيع لحوم أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية، يأتي في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع.

وكانت وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، وزعت الأربعاء 6 سبتمبر الجارى، 2 طن من لحوم أضاحى الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة المنوفية، وذلك للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه من اللحوم حتى تاريخه ( 286 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الإسكندرية- الجيزة- الغربية- القليوبية- البحيرة- الدقهلية- بنى سويف- دمياط- الفيوم- الشرقية- المنيا- كفر الشيخ- دمياط- الإسماعيلية- بورسعيد- جنوب سيناء- شمال سيناء- البحر الأحمر- أسيوط- سوهاج- المنوفية- السويس- مرسى مطروح- الوادى الجديد- قنا- الأقصر- أسوان).

توزيع 35 طن من لحوم الأضاحي

توزيع 35 طن من لحوم الأضاحي

تجديد إيفاد الشيخ أحمد محمد عبد العال عبد الحميد لدولة الأرجنتين

في الجهة المقابلة، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء، تجديد إيفاد الشيخ أحمد محمد عبد العال عبد الحميد إمام وخطيب بالديوان العام للعمل لدى المركز الإسلامي ولاية مندوسا الأرجنتين.