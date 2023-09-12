مختار جمعة يقر 2024 عاماً لواعظات "الأوقاف"

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية، إطلاق عام 2024 عامًا للواعظات، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بدور المرأة المصرية في المجتمع بصفة عامة، وفي المجال الدعوي بصفة خاصة.

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تقرر أيضًا أن يكون عنوان مؤتمر المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية القادم الخامس والثلاثين، سيحمل عنوان “تكوين الواعظات علميًّا ومهاريًّا ودورهن في مجال الدعوة.. الأوقاف المصرية أنموذجًا”، مؤكدًا أن ذلك يأتي للوقوف على أفضل السبل في تكوين الواعظات علميًّا وثقافيًّا ومهاريًّا، وبيان دورهن في المجال الدعوي، مع عرض التجربة المصرية بأبعادها الرائدة أنموذجًا في هذا المجال.

حصاد واعظات الأوقاف

وكانت وزارة الأوقاف نشرت في وقت سابق، حصاد جهود الوزارة خلال العام الجاري 2022/2023، تحت عنوان: "واعظات الأوقاف علامة مضيئة في سماء الدعوة"، وذلك في ظل جهود الدكتور محمد مختار جمعة؛ لتأهيلهن دعويًا، حيث تم اعتماد 91 واعظة جديدة هذا العام، ليبلغ إجمالي عدد الواعظات المعينات والمعتمدات 500 واعظة.

وحصلت واعظات الأوقاف على عدد من الدورات التدريبية خلال عام 2022 / 2023، بجانب مشاركتهن في عدد من القوافل والندوات، والمشاركة في أنشطة الواعظات في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم، إضافة إلى مشاركة واعظات الأوقاف في الأنشطة المشتركة مع الراهبات، حيث حصلت واعظات الأوقاف على دورات “التوعية السكانية وقضايا الأسرة، ودورة التميز الدعوي، والدورة الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية”.

وعن التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة ، وقصد بناء وعي سليم في مختلف القضايا الوطنية والمجتمعية نظم المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة معسكرًا للقائدات الدينيات من 3 مايو إلى 6مايو 2023م بالعين السخنة ،ضم نخبة متميزة من واعظات الأوقاف وواعظات الأزهر وخادمات ومكرَّسات الكنيسة؛ للتوعية بقضايا الصحة النفسية وإدارة حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، حيث تم تنفيذ حملة " بلدي امانة " بمشاركة الواعظات بداية من 20/5/2023م حتى 24/5/2023م بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.