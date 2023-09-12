الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مختار جمعة يقر 2024 عاماً لواعظات "الأوقاف"

واعظات الأوقاف
واعظات الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية، إطلاق عام 2024 عامًا للواعظات، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بدور المرأة المصرية في المجتمع بصفة عامة، وفي المجال الدعوي بصفة خاصة.

حصاد واعظات الأوقاف.. علامة مضيئة في سماء الدعوة

الأوقاف تخصص 30 مليون جنيه مساعدات لليبيا والمغرب وسلوفينيا

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تقرر أيضًا أن يكون عنوان مؤتمر المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية القادم الخامس والثلاثين، سيحمل عنوان “تكوين الواعظات علميًّا ومهاريًّا ودورهن في مجال الدعوة.. الأوقاف المصرية أنموذجًا”، مؤكدًا أن ذلك يأتي للوقوف على أفضل السبل في تكوين الواعظات علميًّا وثقافيًّا ومهاريًّا، وبيان دورهن في المجال الدعوي، مع عرض التجربة المصرية بأبعادها الرائدة أنموذجًا في هذا المجال.

حصاد واعظات الأوقاف

وكانت وزارة الأوقاف نشرت في وقت سابق، حصاد جهود الوزارة خلال العام الجاري 2022/2023، تحت عنوان: "واعظات الأوقاف علامة مضيئة في سماء الدعوة"، وذلك في ظل جهود الدكتور محمد مختار جمعة؛ لتأهيلهن دعويًا، حيث تم اعتماد 91 واعظة جديدة هذا العام، ليبلغ إجمالي عدد الواعظات المعينات والمعتمدات 500 واعظة.

وحصلت واعظات الأوقاف على عدد من الدورات التدريبية خلال عام 2022 / 2023، بجانب مشاركتهن في عدد من القوافل والندوات، والمشاركة في أنشطة الواعظات في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم، إضافة إلى مشاركة واعظات الأوقاف في الأنشطة المشتركة مع الراهبات، حيث حصلت واعظات الأوقاف على دورات “التوعية السكانية وقضايا الأسرة، ودورة التميز الدعوي، والدورة الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية”.

وعن  التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة ، وقصد بناء وعي سليم في مختلف القضايا الوطنية والمجتمعية نظم المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة معسكرًا للقائدات الدينيات من 3 مايو إلى 6مايو 2023م بالعين السخنة ،ضم نخبة متميزة من واعظات الأوقاف وواعظات الأزهر وخادمات ومكرَّسات الكنيسة؛ للتوعية بقضايا الصحة النفسية وإدارة حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، حيث تم تنفيذ حملة " بلدي امانة " بمشاركة الواعظات بداية من 20/5/2023م حتى 24/5/2023م بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

2024 عام الواعظات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

الأوقاف تخصص 30 مليون جنيه مساعدات لليبيا والمغرب وسلوفينيا

أسامة قابيل: النقاب ليس فرضًا.. والحجاب واجب باتفاق علماء المسلمين

قناة الناس| عالم بالأزهر: الكذب والعند هما أقصر الطرق لهدم البيوت (فيديو)

محمد البيومي لأئمة ليبيا: العقلية النقدية وسيلة الوصول للتفكير المنضبط

شيخ الأزهر يحذر من توجه عالمى يستهدف هدم منظومة الأسرة لدى الأطفال

شيخ الأزهر لرئيس أساقفة ألمانيا: التعليم من الأسس اللازمة لترسيخ الحوار بين الأديان

ضيوف مؤتمر الأوقاف يشيدون بإنجازات الدولة فى العاصمة الإدارية

وكيل الأزهر يستقبل مفتى جمهورية مقدونيا الشمالية لبحث سبل التعاون

الأكثر قراءة

رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

أمطار "دانيال" تصل القاهرة اليوم

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

"علاقة محرمة".. تفاصيل وفاة شاب ألقى نفسه من الرابع "خوفا من الفضيحة"

أحمد كريمة: أطالب بحظر النقاب فى المؤسسات الأزهرية أسوة بالتعليم العام

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية