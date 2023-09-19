الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الجمعة القادمة.. انطلاق قافلة دعوية بين الأوقاف والأزهر والإفتاء إلى شمال سيناء

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء، يومي الخميس والجمعة، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور  محمد مختار جمعة، وفضيلة الأستاذ الدكتور  شوقي علام مفتي الديار المصرية.

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وتضم  القافلة الدعوية المشتركة (خمسة عشر عالماً): خمسة من علماء الأزهر الشريف ، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع أصحابه "، وذلك على النحو التالي:

 

قافلتين دعويتين للمنوفية وبني سويف

وتنطلق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي(المنوفية– بني سويف)، يوم الجمعة القادمة الموافق 22 سبتمبر 2023، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة.

وتضم القافلتين الدعويتين المشتركتين (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " حال النبي – صلى الله عليه وسلم – مع أصحابه"، وذلك على النحو التالي:

خطب شهر أكتوبر 

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، موضوعات خطب الجمعة من 6 أكتوبر حتى نهاية أكتوبر 2023.

وجاءت موضوعات خطب شهر أكتوبر كالآتي:
1. الجمعة الأولى 6 أكتوبر 2023  تحت عنوان: "فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم".
2. الجمعة الثانية 13 أكتوبر 2023 تحت عنوان: "فضل إغاثة المكروبين".
3. الجمعة الثالثة 20 أكتوبر 2023 تحت عنوان: "التلوث ومخاطره".
4. الجمعة الرابعة 27 أكتوبر 2023   تحت عنوان: "نعمة الصحة ووجوب المحافظة عليها".

قافلتين دعويتين للمنوفية وبني سويف قافلة دعوية مشتركة الأزهر شمال سيناء الجمعة القادمة حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع أصحابه خطب شهر أكتوبر

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