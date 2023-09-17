الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد جديدة الجمعة
أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة الموافق 22 / 9 / 2023م، منها 5 جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا.
وأوضحت أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 183 مسجدًا منها 132 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و51 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف سوهاج
1. سيد علي حميد – روافع العيساوية – مركز المنشأة
مديرية أوقاف أسيوط
2. هوي – نزلة ضاهر - ديروط
3. عوني – خارفة - ديروط
مديرية أوقاف الفيوم
4. عبد الله بك – النزلة – يوسف الصديق
مديرية أوقاف الدقهلية
5. الكبير – المستعمرة الشرقية – ستاموني - بلقاس
مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف دمياط
1. الحرمين – ميت أبو الغالب – كفر سعد
مديرية أوقاف الدقهلية
2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف الجيزة
3. الفتح – الواحات البحرية