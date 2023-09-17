الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد جديدة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة الموافق 22 / 9 / 2023م، منها 5 جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا.

وأوضحت أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 183 مسجدًا منها 132 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و51 مسجدًا صيانة وتطويرًا.



مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف سوهاج

1. سيد علي حميد – روافع العيساوية – مركز المنشأة

مديرية أوقاف أسيوط

2. هوي – نزلة ضاهر - ديروط

3. عوني – خارفة - ديروط

مديرية أوقاف الفيوم

4. عبد الله بك – النزلة – يوسف الصديق

مديرية أوقاف الدقهلية

5. الكبير – المستعمرة الشرقية – ستاموني - بلقاس



مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف دمياط

1. الحرمين – ميت أبو الغالب – كفر سعد

مديرية أوقاف الدقهلية

2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف الجيزة

3. الفتح – الواحات البحرية