"التنظيم والإدارة": تصعيد قيادات جديدة على مستوى 76 جهة حكومية

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من تصعيد قيادات جديدة على مستوى 76 جهة حكومية، خلال الربع الأول من العام المالى الحالي 2023/20224.



ولفت التنظيم والإدارة، وفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن أبرز الجهات التى شملتها إجراءات تصعيد قيادات جديدة، هى: وزارات “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة واستصلاح الأراضى، المالية، وزارة النقل، التضامن الاجتماعى، الإسكان والمرافق، التجارة والصناعة، التنمية المحلية”.

كما تشمل هيئات: “الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة المصرية، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المعهد القومى للاتصالات، المركز القومى للبحوث، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بنك الاستثمار القومى، الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، المجلس القومى للمرأة”.



تصعيد قيادات حكومية



كما شملت الإجراءات ديوان عام محافظة الإسكندرية، ديوان عام محافظة القاهرة، ديوان عام محافظة الجيزة، ديوان عام محافظة المنوفية، ديوان عام محافظة قنا، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، مديرية التربية والتعليم بقنا، مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، مديرية التربية والتعليم بالشرقية، مديرية التربية والتعليم بسوهاج، مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، جامعة أسيوط، جامعة أسوان، جامعة الفيوم، جامعة بنى سويف، جامعة بورسعيد.



تدريب وتأهيل الموظفين



ونفذ الجهاز عددا من برامج التدريب والتأهيل لشغل الوظائف القيادية للعاملين بوزارات المالية، النقل، الشباب والرياضة، التموين والتجارة الداخلية، المجالس النيابية، مصلحة الضرائب العقارية، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة للمركز الثقافى، الهيئة العامة لتحكيم القطن، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الأزهر الشريف، جامعة عين شمس، مصلحة الطب الشرعى.