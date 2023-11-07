الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التنظيم والإدارة": تصعيد قيادات جديدة على مستوى 76 جهة حكومية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من تصعيد قيادات جديدة على مستوى 76 جهة حكومية، خلال الربع الأول من العام المالى الحالي 2023/20224.


ولفت التنظيم والإدارة، وفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن أبرز الجهات التى شملتها إجراءات تصعيد قيادات جديدة، هى: وزارات “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة واستصلاح الأراضى، المالية،  وزارة النقل، التضامن الاجتماعى، الإسكان والمرافق، التجارة والصناعة، التنمية المحلية”.

 

كما تشمل هيئات: “الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة المصرية، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المعهد القومى للاتصالات، المركز القومى للبحوث، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بنك الاستثمار القومى، الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، المجلس القومى للمرأة”.

"التنظيم والإدارة" يتيح نتيجة امتحان المتقدمين في مسابقة وظائف النقل


تصعيد قيادات حكومية


كما شملت الإجراءات ديوان عام محافظة الإسكندرية، ديوان عام محافظة القاهرة، ديوان عام محافظة الجيزة، ديوان عام محافظة المنوفية، ديوان عام محافظة قنا، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، مديرية التربية والتعليم بقنا، مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، مديرية التربية والتعليم بالشرقية، مديرية التربية والتعليم بسوهاج، مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، جامعة أسيوط، جامعة أسوان، جامعة الفيوم، جامعة بنى سويف، جامعة بورسعيد.

txt

"التنظيم والإدارة" يفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي بمسابقة وظائف الحجر الزراعي


تدريب وتأهيل الموظفين


ونفذ الجهاز عددا من برامج التدريب والتأهيل لشغل الوظائف القيادية للعاملين بوزارات المالية، النقل، الشباب والرياضة، التموين والتجارة الداخلية، المجالس النيابية، مصلحة الضرائب العقارية، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة للمركز الثقافى، الهيئة العامة لتحكيم القطن، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الأزهر الشريف، جامعة عين شمس، مصلحة الطب الشرعى.

قيادات تصعيد قيادات التنظيم والإدارة قيادات حكومية تدريب الوظائف القيادية برامج التدريب

مواد متعلقة

أشرف نجم: استكمال عملية إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى

وزيرة التخطيط تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي

بـ 6 مبادرات.. كيف ترجمت "التخطيط" اهتمام الدولة برواد الأعمال والشركات الناشئة؟

فتح باب التقديم لوظائف شاغرة فى وزارة المالية لمدة 30 يومًا

"الإحصاء": 9.5٪ زيادة فى أجور العاملين بالقطاع العام خلال 2021/ 2022

"التخطيط": إنشاء إدارات استراتيجية بـ95% من الوزارات المشاركة في "الإطار المؤسسي"

ننشر توصيات معهد التخطيط لمواجهة خطر التغيرات المناخية في المنطقة العربية

معهد التخطيط يُطلق الإصدار السابع من تقرير التنمية العربية

الأكثر قراءة

خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

خلال أيام.. الحكومة توقع 4 اتفاقيات شراكة لبدء تصنيع السيارات فى مصر

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة

الأطفال مرضى السرطان فى غزة يدخلون مصر لتلقى العلاج (صور)

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

ماجد حبته

رجل أمريكا الأخطر

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة