الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 8-11-2023 بالمحافظات

الصلاة
الصلاة

يكثف المسلمون البحث عبر المنصات عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 8-11-2023 لأدائها في موعدها إذ أكدت النصوص القرآنية والنبوية على أهمية أداء الصلوات في أوقاتها، حيث يتضاعف أجر المسلم الذي يحرص على ذلك، ويشير النص إلى أن صلاة العبد في أول وقتها تصعد إلى السماء حتى تصل إلى عرش الرحمن وتستغفر لصاحبها.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 8-11-2023 في المحافظات

وزاد اهتمام المصريين بمعرفة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 8-11-2023  خاصة بعد تطبيق التوقيت الشتوي منذ نحو أسبوعين، الأمر الذي تسبب في تعديل مواعيد الصلاة وهو مالم يعتاد عليه الكثيرين بعد.

موعد الصلاة في محافظة القاهرة 

موعد صلاة الفجر 4:44 ص.

موعد صلاة الظهر 11:39 ص.

موعد صلاة العصر 42: 2 م.

موعد صلاة المغرب 5:05 م.

موعد صلاة العشاء 6:24 م.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

موعد الصلاة فى الإسكندرية 

وقت صلاة الفجر 4:50 ص.

موعد صلاة الظهر 11:44 ظ.

موعد صلاة العصر 2:45 ع.

موعد صلاة المغرب 5:08 م.

موعد صلاة العشاء 6:28 م.

موعد الصلاة فى الإسماعيلية 

وقت صلاة الفجر 4:41 ص.

موعد صلاة الظهر 11:35 ص.

موعد صلاة العصر 2:38 م.

موعد صلاة المغرب 5:01 م.

موعد صلاة العشاء 6:19 م.

موعد الصلاة بشرم الشيخ 

وقت صلاة الفجر 4:31 صباحًا.

وقت صلاة الظهر 11:27 ظهرًا.

موعد صلاة العصر 2:33 عصرًا.

وقت صلاة المغرب 4:57 مساءً.

وقت صلاة العشاء 6:13 م.

موعد الصلاة فى أسوان 

وقت صلاة الفجر 4:35 ص.

موعد صلاة الظهر 11:33 ظ.

موعد صلاة العصر 43: 2 ع.

موعد صلاة المغرب 5:07 م.

موعد صلاة العشاء 6:21 م.

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

 

مواقيت الصلاة بمحافظة قنا

موعد صلاة الفجر: 4:36 صباحًا.

موعد صلاة الظهر: 11:33 ظهرًا.

موعد صلاة العصر: 2:42 عصرًا.

موعد صلاة المغرب: 5:04 مساءً.

موعد صلاة العشاء: 6:21 مساءً.

إقرأ أيضًا: بعد اعتماد التوقيت الشتوي.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 1-11-2023

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