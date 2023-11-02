مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

يقدم موقع "الدستور" خدمة عرض مواقيت الصلاة في محافظات مصر التي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى، خاصة بعد تطبيق التوقيت الشتوي وتغير أوقات الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس في محافظات مصر

ننشر خلال السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 في عدد من محافظات مصر التي تختلف فيها أوقات الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:41 ص.

موعد أذان الظهر: 11:39 ص.

موعد أذان العصر: 2:45 م.

موعد أذان المغرب: 5:07 م.

موعد أذان العشاء: 6:26 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:47 ص.

موعد أذان الظهر: 11:44 ص.

موعد أذان العصر: 2:48 م.

موعد أذان المغرب: 5:11 م.

موعد أذان العشاء: 6:31 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:38 ص.

موعد أذان الظهر: 11:34 ص.

موعد أذان العصر: 2:39م.

موعد أذان المغرب: 5:02 م.

موعد أذان العشاء: 6:21 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة إدكو

موعد أذان الفجر: 4:46 ص.

موعد أذان الظهر: 11:42 ص.

موعد أذان العصر: 2:47 م.

موعد أذان المغرب: 5:09م.

موعد أذان العشاء: 6:29 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:43 ص.

موعد أذان الظهر: 11:40 ص.

موعد أذان العصر: 2:47 م.

موعد أذان المغرب: 5:10 م.

موعد أذان العشاء: 6:28 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة ملوي

موعد أذان الفجر: 4:42 ص.

موعد أذان الظهر: 11:40 ص.

موعد أذان العصر: 2:49 م.

موعد أذان المغرب: 5:12 م.

موعد أذان العشاء: 6:29 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:38 ص.

موعد أذان الظهر: 11:37 ص.

موعد أذان العصر: 2:47 م.

موعد أذان المغرب: 5:10 م.

موعد أذان العشاء: 6:27 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:33 ص.

موعد أذان الظهر: 11:33 ص.

موعد أذان العصر: 2:44 م.

موعد أذان المغرب: 5:08 م.

موعد أذان العشاء: 6:23 م.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:31 ص.

موعد أذان الظهر: 11:32 ص.

موعد أذان العصر: 2:45 م.

موعد أذان المغرب: 5:09 م.

موعد أذان العشاء: 6:23 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 4:32 ص.

موعد أذان الظهر: 11:28 ص.

موعد أذان العصر: 2:33 م.

موعد أذان المغرب: 4:56 م.

موعد أذان العشاء: 6:15 م.