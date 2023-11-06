مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر
مع بداية الساعات الصباحية يحرص المسلمون أول كل يوم على الانتظام في الصلاة، ويكثر التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، بشكل دوري لكي يؤدوا الفريضة بأوقاتها الصحيحة، وهناك بعض الأشخاص سيرتبون جدول يومهم على مواقيت الصلاة.
ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 في محافظات مصر
وتستعرض «الدستور» بهذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6- 11- 2023 في بعض محافظات الجمهورية.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 نوفمبر فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:43 ص
موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 43: 2
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 6 نوفمبر 6:25.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 نوفمبر في محافظة الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:49 ص
موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 11:43
موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 2:47
موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 6 نوفمبر 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:29 م.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 نوفمبر فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 4:39
موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 11:35 م
موعد صلاة العصر 2:39 م
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 6 نوفمبر 6:21 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ اليوم الإثنين 6 نوفمبر
وقت صلاة الفجر 4:30
وقت صلاة الظهر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 11:27
موعد صلاة العصر 2:34 م
وقت صلاة المغرب 4:58 م
وقت صلاة العشاء اليوم الإثنين 6 نوفمبر 6:14 م.
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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 نوفمبر فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:34 ص
موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 43: 2
موعد صلاة المغرب 5:08 م
موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 6 نوفمبر 6:22 م