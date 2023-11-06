مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

مع بداية الساعات الصباحية يحرص المسلمون أول كل يوم على الانتظام في الصلاة، ويكثر التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، بشكل دوري لكي يؤدوا الفريضة بأوقاتها الصحيحة، وهناك بعض الأشخاص سيرتبون جدول يومهم على مواقيت الصلاة.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 في محافظات مصر

وتستعرض «الدستور» بهذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6- 11- 2023 في بعض محافظات الجمهورية.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 نوفمبر فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:43 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 43: 2

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 6 نوفمبر 6:25.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 نوفمبر في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:49 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 11:43

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 2:47

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 6 نوفمبر 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:29 م.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 نوفمبر فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 4:39

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 11:35 م

موعد صلاة العصر 2:39 م

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 6 نوفمبر 6:21 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ اليوم الإثنين 6 نوفمبر

وقت صلاة الفجر 4:30

وقت صلاة الظهر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 11:27

موعد صلاة العصر 2:34 م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء اليوم الإثنين 6 نوفمبر 6:14 م.



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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 نوفمبر فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:34 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 43: 2

موعد صلاة المغرب 5:08 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 6 نوفمبر 6:22 م